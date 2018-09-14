فيديو صادم لجثة تسقط في بركة مياه أثناء تشييع جنازة.. ومفاجأة عند استعادتها

جاكرتا(صدى):

أظهر مقطع فيديو لحظة مروعة لسقوط جثمان في بركة مياه، أثناء مراسم تشييع الجنازة.

وتعود التفاصيل عندما تسببت عاصفة من الرياح المفاجئة أثناء تشييع الجنازة في إحدى المقاطعات بدولة إندونيسيا

، إلى اختلال توازن أربعة من الرجال الحاملين للتابوت وتعثرهم، ما أدى إلى سقوط الجثة وسط صرخات النساء والأطفال.

وقام عدد من المشيعين للجنازة باستعادة الجثمان من البركة، ولكن صُدموا بالقفص المعدني لهيكل التابوت خالي من الجثة التي على ما يبدو أنها غاصت في قاع البركة.