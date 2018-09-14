” الأمومة ” لم تمنع امرأة من سجن زوجها وترك ابنتيها للتسول

القاهرة(صدى):

تجردت زوجة مصرية تدعى ” نورا ” ، من المشاعر بوجه عام وليس مشاعر الأمومة فقط لتصبح تجسيدًا واقعيًا لجملة ” جبروت امرأة ” ، حيث قامت ابنة قرية سلامون القماش بالدقهلية، بتشريد طفلتيها ” ندي و سلمي ” وتركهما فريسة للشارع والتسول عقب سجن والدهما.

وقامت ” نورا ” برفع دعوى ضد زوجها ” أحمد ” الذي يعمل ميكانيكى بتبديد منقولات شقتهما، رغم سرقتها مدخراته المالية، وبيعها لمفروشات شقة الزوجية بالإكراه، وقامت برمى طفلتيها الأمر الذي أدخل الزوج فى نوبات نفسية.

قام عدد من جيران الزوج، بالتوجه إلى قسم شرطة ثانى المنصورة لتحرير محضر ضد الأم، وإجبارها على تسلم الطفلتين، لكنها رفضت ذلك وأصرت على عدم رعايتهما، قائلة: عندكم أبوهم وطردتهما.

ولم يصبح هناك ملجأ للطفلتين سوى الشارع، وبات التسول هو الشىء الوحيد لهما من أجل المال لإطعام نفسيهما، إلى أن تدخل فاعل خير بعد معرفة قصة الزوج وتكفل بدفع جميع المصاريف والإفراج عن الأب.

وبعد خروج الأب من السجن تبيّن إصابته بمرض نفسي وعلى الرغم من ذلك أصر على احتضان أولاده، رغم ظروفه الصعبة، وحالته المرضية فيقوم الأهالى بالتكفل بإطعام الطفلتين، وهناك من يقوم بالتبرع بملابس، ولكن تلك المساعدات لم تسهم فى وقف حالة التشرد للطفلتين فهناك طفلة حرمت من التعليم، والأخرى على أبواب أن تحرم من التعليم بسبب ظروف الأب القاسية.