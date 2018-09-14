بالفيديو.. الأهلي يفوز على أحد ويبقيه في المركز الأخير

ماجد محمد(صدى):

حقَّق النادي الأهلي، فوزًا غاليًا على نادي أحد، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الأسبوع الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وافتتح لاعب الأهلي دجانيني الأهداف في الدقيقة الـ35 من عمر اللقاء، فيما عزَّز مهند عسيري الفوز من ضربة جزاء سدَّدها في الدقيقة الـ72.

ويرتفع رصيد الأهلي إلى 4 نقاط، ليحتل المركز الثالث في الدوري، فيما يظل أحد في المركز الأخير بدون نقاط.