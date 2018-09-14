حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ الدعم للدفعة العاشرة

نايف السالم(صدى):

أعلن برنامج حساب المواطن، عن البدء في استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة العاشرة.

وأوضح البرنامج، أنه يمكن لمن لديه اعتراض على قيمة الدعم المقدم له، أن يتقدم بطلب اعتراض من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط هنـــا ..

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