صحة عسير تتجاوب مع شكوي مواطن وتضبط منتجات غير مرخصة بإحدى الصيدليات

أبها(صدى):

تجاوبت الفرق الميدانية في إدارة الالتزام بصحة منطقة عسير، اليوم الجمعة، مع شكوى مواطن بشأن بيع إحدى الصيدليات الخاصة في محافظة خميس مشيط ” مكملات غذائية ” غير مرخصة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وأكدت صحة عسير، في تصريحات صحفية، أنه على الفور باشرت لجنة ميدانية الصيدلية المعنية، بتوجيه ومتابعة من مدير عام الشؤون في منطقة عسير ” خالد بن عايض عسيري ” وضبطت المنتج المذكور و5 منتجات أخرى من نفس الشركة، وجميعها من المكملات الغذائية غير المرخصة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وأوضحت ” صحة عسير” ، أنه تم حصر الكميات وتحريزها ومنع بيعها، وتم توجيه الفرق في قسم تفتيش الصيدليات إلى تتبع المصدر الذي ورد منه المنتج لضبط المستودع، والتحقق من الشركة الموردة، مع وضع الصيدليات التابعة لنفس المجموعة تحت المراقبة لضبط الممارسة ومنعها وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين.

وأشارت ” صحة عسير ” ، إلى أنه تم مخاطبة هيئة الغذاء والدواء فيما يخصها من إجراءات، وتقدم صحة المنطقة شكرها للمواطن على بلاغه وتعاونه، داعيةً الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات صحية بالاتصال على الرقم 937.