شركة تفصل 104 موظف وموظفة.. والعمل تتدخل

تركي السالم(صدى):

تدخلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لإنقاذ 104 موظف وموظفة تم فصلهم من شركة تابعة للتأهيل الشامل في جازان.

وفوجئ الموظفون والموظفات، بفصلهم من الشركة بعد 7 سنوات من العمل، ما دفعهم إلى التقدم بشكوى إلى فرع وزارة العمل بالمنطقة، للمطالبة بمعرفة آلية توظيفهم.

وأكد فرع العمل بالمنطقة، أن فصل هؤلاء الموظفين والموظفات غير نظامي، ويجب أن يستمروا في عملهم حتى يتم نقلهم إلى الشركة الجديدة التي سيجري التعاقد معها، وذلك بعد إجراء تقييم لأدائهم الوظيفي.