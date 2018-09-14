” آل الشيخ ” يوجه بزيادة المدرجات المخصصة للعائلات إلى 3 آلاف

طلال الغامدي(صدى):

وجَّه معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، وكالة الشؤون الفنية والمنظمين بزيادة المدرجات المخصصة للعائلات إلى 3000 في المباراة.

وقال ” آل الشيخ ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” بعد نفاذ تذاكر المدرجات الخاصة للعائلات في ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة في مباراة أحد والأهلي تم توجيه وكالة الشؤون الفنية والمنظمين بزيادة المدرجات المخصصة للعائلات من 1500 إلى 3000 في المباراة … دورينا يستاهل وجمهورنا يستاهل ” .