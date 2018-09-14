الملحقية الثقافية بأمريكا: صرف مكافأة استثنائيًا للمبتعثين بسبب إعصار ” فلورنس “

حمود العنزي(صدى):

أكدت الملحقية الثقافية السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، عن صرف مكافأة شهر ” محرم ” استثنائيًا للطلبة المبتعثين في ولايات جنوب وشمال ” كارولينا، وجورجيا، وفيرجينيا ” ، نظرًا للحالة الطارئة التي تمر بها الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الإعصار ” فلورنس ” .

غردت ” الملحقية الثقافية ” في الولايات المتحدة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قالت فيها: نظرًا للحالة الطارئة بسبب إعصار ” فلورنس ” ، تم صرف مكافأة شهر محرم استثنائيا للطلبة المبتعثين في الولايات المتضررة من الإعصار، وهي جنوب وشمال ” كارولينا، وجورجيا، وفيرجينيا ” ، نسأل الله أن يحفظ أبنائنا الطلاب من كل مكروه.