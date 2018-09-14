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انقاذ مواطن اصابة الاعياء في جبال السودة

انقاذ مواطن اصابة الاعياء في جبال السودة
محمد السعران(صدى):

باشر مدني ابها مساء اليوم الجمعه ١٤٤٠/١/٤بلاغا عن وجود شخص (مواطن ٢٩عاما) محتجز في منطقة وعره باحدى المطلات الجبلية الصخرية المنحدرة بمنتزه السوده السياحي في حالة اعياء . وقد باشرت فرق الدفاع المدني الحالة
وتم العثور على الشخص ونقله باستخدام النقاله الجبلية حتى اعلى المطل بمسافة تقريبيه ( 100 ) م الى موقع تمركز الاليات وتسليمه لمسعفي الهلال الاحمر لنقله للمستشفى والتنسيق مع الجهة الامنية المتخصة لاكمال اللازم .
اوضح ذلك المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي

 

 


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