مشاجرة دامية بسلاح أبيض بسبب حفل زواج

القاهرة(صدى):

نشبت مشاجرة جماعية بمحافظة القليوبية المصرية بعد منع عامل زراعي زوجته من حضور حفل زفاف شقيقها، فقامت عائلتها بمعاتبة الزوج فحدثت مشادة بينهم.

وتفصيلا؛ وقعت مشاجرة دامية بين عائلتين بسبب قيام زوج بمنع زوجته من حضور حفل عرس شقيقها ، وحال قيام عائلة الزوجة بمعاتبته حدثت مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها أقارب الزوجة بالتعدي علي الزوج محدثين له إصابة بسلاح ابيض ” سكين ” ، كما أصيب أثنين آخرين بجرح نافذ بالبطن وكدمات.

وتمكنت الجهات الأمنية من السيطرة على المشاجرة وضبط طرفي المشاجرة ، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما اعترف أحدهم بالتخلص من السلاح الأبيض بالرشاح.