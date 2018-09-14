بالصور.. إنقاذ 11 متنزهًا علقوا في جبل بثرة بميشان

علي القحطاني (صدى):

أنقذت فرق الدفاع المدني بمحافظة ميسان، 11 متنزهًا كانوا قد علقوا في جبل بثرة ” جبل إبراهيم ” ، صباح اليوم الجمعة.

وأنهى مدني ميسان، إنقاذ العالقين منذ قليل، حيث نجح 6 منهم في النزول من الجبل والتقوا بفرق الدفاع المدني التي كانت صاعدة إليهم، بعد تزويدهم بالماء والعصائر.

وأكمل خمسة من المتنزهين نزولهم، فيما بقى السادس كدليل لفرق الدفاع المدني ليوصلهم لى الخمسة الآخرين العالقين.

باشر الواقعة، فرق الدفاع المدني إضافة إلى فِرَقٌ من الشؤون الصحية وإسعافات من الهلال الأحمر والشرطة.