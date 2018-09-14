بالصور.. بي إم دبليو X2 M35i 2019 تنطلق رسمياً كأعلى اصدارات X2

برلين(صدى):

باتت BMW X2 متوفرة حالياً في صورة موديلات BMW X2 M35i وتتصدر السيارة قائمة اصدارات X2 فوق اصداري sDrive28i و xDrive28i ويتوفر للسيارة محرك 2 لتر بشاحن توربيني رباعي الاسطوانات بقوة 302 حصان . كما يتوفر للمحرك عزم دوران 450 نيوتن متر.

ويتوفر للسيارة شاسيه M Sport مع ممتصات صدمات قابلة للتكيف ونظام M Srtp تفاضلي للمحور الأمامي كما يتوفر لها مكابح من نفس العلامة مع أقراص فرامل 18 و17 بوصة ومكابح في العجلات باللون الأزرق مع تعديل عمود التوجيه في السيارة.

وحصلت السيارة على لمسات خارجية رمادية جيريوم خاصة وفي الخلف يوجد اسبويلر M Sport يتواكب مع نظام عام M المميز مع مخارج قطر 100 مم وعجلات M 19 بوصة ألومنيوم بصورة قياسية ويمكن أن تصل بصورة اختيارية الي 20 بوصة بلونين. كما يتوفر في داخل السيارة باقة M Sport التي توفر فرش جلدي لعجلة القيادة والدواسات لنقل الحركة وحروف M35i على عتبات الأبواب مع مقاعد رياضية بصورة اختيارية في السيارة بفرش قماشي تريجون أو الكانتارا أو جلدي داكوتا أحمر أو أسود.

ومن المقرر بدء انتاج السيارة في نوفمبر المقبل وستنتظر أوروبا حتى مارس 2019 لبدء مبيعات السيارة الساخنة .