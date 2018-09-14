بالصور.. الهلال ينهى تدريباته استعدادًا للقاء الرائد غدًا
أنهى فريق الكرة بنادي الهلال، اليوم الجمعة، تحضيراته الميدانية استعدادًا لمباراة مضيفه الرائد مساء غدًا السبت.
ركزت التدريبات على الجوانب التكتيكية، وطبق المدير الفني ” جورجي جيسوس ” عددًا من الجمل الفنية التي يود انتهاجها في لقاء الغد، وفرض الجهاز الفني مناورة على جزء من مساحة الملعب.
وأختتم ” جيسوس ” المران بتدريبات على تفكيك العضلات، فيما واصل المصابين برامجهم العلاجية والتأهيلية، ويتناول اللاعبون فور نهاية المران وجبة العشاء بمعسكر صاحب السمو الملكي الأمير ” هذلول بن عبد العزيز ” بمقر النادي.
وستغادر بعثة الفريق مساء اليوم إلى مدينة ” القصيم ” تأهبًا لملاقاة ” الرائد ” .
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