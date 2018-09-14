بالصور.. الهلال ينهى تدريباته استعدادًا للقاء الرائد غدًا

ماجد محمد(صدى):

أنهى فريق الكرة بنادي الهلال، اليوم الجمعة، تحضيراته الميدانية استعدادًا لمباراة مضيفه الرائد مساء غدًا السبت.

ركزت التدريبات على الجوانب التكتيكية، وطبق المدير الفني ” جورجي جيسوس ” عددًا من الجمل الفنية التي يود انتهاجها في لقاء الغد، وفرض الجهاز الفني مناورة على جزء من مساحة الملعب.

وأختتم ” جيسوس ” المران بتدريبات على تفكيك العضلات، فيما واصل المصابين برامجهم العلاجية والتأهيلية، ويتناول اللاعبون فور نهاية المران وجبة العشاء بمعسكر صاحب السمو الملكي الأمير ” هذلول بن عبد العزيز ” بمقر النادي.

وستغادر بعثة الفريق مساء اليوم إلى مدينة ” القصيم ” تأهبًا لملاقاة ” الرائد ” .