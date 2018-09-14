الشباب يفوز على الفيحاء رغم النيران الصديقة

ماجد محمد(صدى):

نجح نادي الشباب، في الفوز على الفيحاء، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المبارة التي أقيمت مساء اليوم بينهما، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وافتتح فاليريكا جامان لاعب الشباب، تسجيل الأهداف بهدف في مرماه سجَّله في الدقيقة الـ47، فيما تعادل الفريق بهدف آثر كايكي في الدقيقة الـ60.

وحقَّق الشباب، التقدم بهدف سجَّله كونستانتين بوديسكو في الدقيقة الـ79، فيما دعّم ناصر الشمراني فوز الشباب بهدف في الدقيقة الـ94 من عمر اللقاء.

وبذلك، يرتفع رصيد الشباب إلى 6 نقاط ليحتل المركز الأول بجانب النصر، ويبقى الفيحاء في المركز الـ15 دون نقاط.