بالصور.. النصر يفوز على الفيصلي ويحتل المركز الأول مؤقتًا

نواف السالم: تصوير: محمد السعران و منصور حزام(صدى):

حقَّق نادي النصر، فوزًا غاليًا على نادي الفيصلي، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الأسبوع الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتقدَّم لاعب النصر يحيى الشهري بأول هدف لفريقه في الدقيقة الـ19 من عمر اللقاء، فيما تعادل ديجو كالديرون في الدقيقة الـ27.

وفي الشوط الثاني، نجح النصر في استعادة التقدم بهدف لـ جوليانو دي باولا في الدقيقة الـ63، وينتهي اللقاء بفوز النصر.

وارتفع رصيد النصر إلى 6 نقاط محتلًا المركز الأول مؤقتًا، فيما ظل الفيصلي في المركز التاسع بنقطة واحدة.