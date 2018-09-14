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خادم الحرمين يدعو ” غوتيريس ” لحضور توقيع اتفاق السلام بين إثيوبيا وإريتريا

خادم الحرمين يدعو ” غوتيريس ” لحضور توقيع اتفاق السلام بين إثيوبيا وإريتريا
نايف السالم(صدى):

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، دعوة إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، لحضور توقيع اتفاق السلام بين إثيوبيا وإريتريا في جدة، وفقًا لـ ” العربية نت ” .

وكان البلدين قد أعلنا قبل شهرين إنهاء الحرب بينهما والتي استمرت 20 عامًا، كما أعلنا في بيان مشترك غداة لقاء تاريخي بين رئيس الحكومة الإثيوبي آبي أحمد والرئيس الإريتري إيسايس أفورقي في أسمرة عن اتفاق للسلام.


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