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بالفيديو والصور.. مصور سعودي يوثق وجود حيوانات مهددة بالإنقراض داخل محمية في نجران

بالفيديو والصور.. مصور سعودي يوثق وجود حيوانات مهددة بالإنقراض داخل محمية في نجران
عادل الحربي (صدى):

وثق المصور السعودي ” مهدي السليمي ” ، اليوم الجمعة، تواجد المها العربي، ظباء الريم، والأرانب البرية التي كانت مهددة بالانقراض وأعيد توطينها داخل المحمية ” عروق بني معارض ” الواقعة جنوب غربي الربع الخالي في منطقة نجران، التي تشرف عليها الهيئة السعودية للحياة الفطرية.

نشر المصور ” السليمي ” ، مقطع فيديو وعدد من الصور من داخل محمية والتي تكشف عن الطبيعة الصحراوية الساحرة التي تنطوي عليها.

 


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