الزوج لم ينجح في توفير إجازة مصيف فقررت خلعه!

علي القحطاني (صدى):

تقدَّمت زوجة بدعوى خلع أمام لجنة فض المنازعات بمحكمة الأسرة بزنانيري في القاهرة، ضد زوجها لعدم استطاعته توفير إجازة مصيف في أحد القرى السياحية المشهورة.

قالت الزوجة، إنها نشأت في أسرة ميسورة الحال ولم يرفض لها طلب طوال حياتها في بيت أسرتها، وعندما تزوجت من شاب من أسرة متوسطة وجدته لين القلب وحنون فشعرت أنها امتلكت الدنيا وما فيها.

وفي أحد الأيام، زارتها صديقتها وأخبرتها أنها قضت إجازة مصيف في قرية سياحية مشهورة، لتطلب الزوجة من زوجها إجازة في هذه القرية ويوافق الزوج على طلبها.

وتابعت الزوجة، أنها وجدت زوجها حجز في شاليه بعيدًا عن القرية التي كانت قد اختارتها، مستواه متدني إضافة إلى سوء الخدمات به، وبالتالي تمردت على هذا الشاليه وتفاجأت بأول خلاف بينها وبين زوجها.

وقرَّرت الزوجة العودة إلى القاهرة، وإقامة دعوى خلع على زوجها والانفصال عنه تمامًا.