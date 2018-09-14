بالفيديو.. ثلاثيني يلجأ للسحر الأسود للتخلص من إعاقته.. فحدثت كارثة!

نيودلهي(صدى):

حاول رجل ثلاثيني علاج إعاقته باستخدام السحر الأسود، فتوجه إلى الكهنة التي تسببت في إصابته بحروق خطيرة

وتفصيلا؛ توجه شخص يدعى شانكار ناندا الذي ولد بإعاقة في قدمه ولا يستطيع المشي بشكل صحيح ، إلى الكهنة في أوديشا الهندية.

وقام الكاهن بوضع الشاب الثلاثيني رأسا على عقب فوق النار على أمل علاج إعاقته بشكل دائم ، بحسب اعتقادهم ، بدأت الطقوس والرجل معلق بهذا الوضع فوق النار ، والكاهن يردد كلمات خاصة به ، ثم يقترب الكاهن ويلقي مواد قابلة للاشتعال على النيران فيزيدها اشتعالاً، وبينما يلقي الكاهن المواد القابلة للاشتعال ، يسقط الرجل المعلق في النيران ، فيهرع الحاضرون لإنقاذه، تم نقل الرجل إلى المستشفى.

وفوجئ الأطباء بإصاباته بحروق بالغة ، ونصحوه هو وأفراد عائلته بعدم الاعتقاد ، بمثل هذا النوع من السحر الأسود لأنه كان بإمكانه قتله.