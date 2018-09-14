مبتعث سأل أسرته عن شيء يشحنه إليهم فكانت النتيجة مشروع تجاري ضخم

علي القحطاني(صدى):

عادة ما يسأل الأبناء أو الأقارب المسافرين خارج البلاد، عائلاتهم عن حاجتهم لأي شيء من الخارج يمكن شحنه من البلد التي سافر فيها إلى وطنه، إلا أن هذا السؤال كان سببًا في افتتاح مبتعث لمشروع ربح منه الملايين.

كان جواب الأسرة عندما سألها المبتعث عبدالرحمن العليان، عن رغبتهم في شيء أنهم يريدون مستحضر للشعر للاستخدام الشخصي، وبالفعل شحنه العليان من ولاية كنيكتيكت الأمريكية إليهم في المملكة.

وتحوَّل الأمر مع مرور الوقت إلى مشروع تجاري شارك فيه مع أخيه عمر، بدأ من كراج سيارات و2000 ريال سعودي في عام 2013، إلى أن بلغت قيمة المشروع السوقية عشرات الملايين.

وافتتح ” العليان ” وشقيقه متجرًا على موقع ” انستجرام ” وبدأ يشحن هو المواد من الولايات المتحدة بينما شقيقه يهتم بالتغليف والشحن الداخلي والتواصل مع العملاء وخدمات ما بعد البيع.

وكذلك، استمر الشقيقين في العمل على الطريقة ذاتها من عام 2013 إلى نهاية عام 2016، حيث تمكنا من جمع 600 ألف ريال، ومن ثم قررا التوسع وأسسا شركة على الإنترنت وإطلاق تطبيق لبيع منتجات التجميل والعطور، تم تحميله من قِبل نصف مليون مستخدم لتبلغ قيمته السوقية عشرات الملايين.

وقال ” العليان ” إن مشروعه بدأ بثلاثة موظفين في بداية 2017، وحتى اليوم بلغ عدد الموظفين 70 موظفًا، وثلاثة مكاتب موزعة بين الرياض والقصيم والقاهرة.