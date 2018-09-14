بالفيديو.. فنان مشهور يخضع لعملية جراحية حساسة

أماني الغامدي(صدى):

أجرى الفنان الكويتي طارق العلي عملية جراحية في عينه اليسرى لإزالة الماء الابيض الساد في مستشفى السيف

وقام العلي بطمأنة جمهوره إلى نجاح العملية، في مقطع فيديو نشره في حسابه على تطبيق “انستغرام”.

وهنأ عدد كبير من نجوم الخليج الفنان لنجاح العملية، وقالت الفنانة هند البلوشي : ” الغالي بو محمد، الفنان القدير طارق العلي، تمنياتي لك بالشفاء وأمدك الله بالصحة والعافية. الف سلامة يالحبيب، ماتستاهل، مأجور ان شاءالله، الحمدلله على سلامتك “.

يذكر ان الماء الابيض يسبب فقدان البصر بصورة بطيئة و قابلة للتصاعد نتيجة عتامة عدسة العين. ويتم علاجه جراحياً باستبدال العدسة المعتمة بأخرى اصطناعية داخل العين. و في معظم الحالات فان هذه العملية تتم تحت تأثير التخدير الموضعي (قطرات).