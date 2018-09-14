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اعتراض صاروخ باليستي فوق سماء جازان

اعتراض صاروخ باليستي فوق سماء جازان
تركي السالم(صدى):

اعترضت قوات الدفاع الجوي، مساء اليوم، صاروخًا باليستيًا أطلق فوق سماء منطقة جازان.

وأطلقت مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، الصاروخ الباليستي من الأراضي اليمنية باتجاه المملكة، وينتظر أن تكشف قيادة التحالف العربي المزيد من التفاصيل في وقت لاحق.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 53978 ] نشر منذ 23 دقيقة

حسبنا الله ونعم الوكيل ,,

,, ياليت تبيدوهم عن آخرهم في ديارهم ،،

,, لقد تمادوا ويريدون إبادتكم ، ردوا عليهم باالمثل ,,

,, ولا تلتفتوا ولا تهتموا من نباح الكلاب المتكالبه ضدكم ,,

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