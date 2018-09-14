اعتراض صاروخ باليستي فوق سماء جازان

تركي السالم(صدى):

اعترضت قوات الدفاع الجوي، مساء اليوم، صاروخًا باليستيًا أطلق فوق سماء منطقة جازان.

وأطلقت مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، الصاروخ الباليستي من الأراضي اليمنية باتجاه المملكة، وينتظر أن تكشف قيادة التحالف العربي المزيد من التفاصيل في وقت لاحق.