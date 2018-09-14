الكلباني يمتنع عن بث خطبة الجمعة عبر التطبيقات إمتثالًا لقرار الشئون الإسلامية

عادل الحربي(صدى):

امتثالًا لقرار الدكتور ” عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ” وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بمنع بث خطبة الجمعة عبر التطبيقات والبرامج إلى العالم، قدّم الشيخ ” عادل الكلباني ” خطبته اليوم بعيدًا عن شاشات الأجهزة الإلكترونية.

تناول ” الكلباني ” ، في خطبته التي لم تتجاوز الجدران الأربعة ومكبرات الصوت بمسجد الشيخ ” عبدالمحسن المحيسن ” بإشبيليا، التذكير بصيام يوم عاشوراء، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتنوعت محاور الخطبة بالتنبيه حول القيم الإسلامية والمواقف الوعظية.

وشرع ” الكلباني ” ، في بث خطبتي الجمعة منذ أكثر من 3 سنوات عبر البرامج والتطبيقات، ولاقت الفكرة متابعين كُثُر حول العالم، ووجدت ردود أفعال جيدة.

فيما أعلن الوزير ” عبداللطيف آل الشيخ ” عن منع بث الخطب عبر البرامج التي يعج بها الفضاء الإلكتروني، الأسبوع الماضي، خلال برنامج في ” المختصر ” معللًا ذلك بأنه مخالف لتوجه الوزارة، وأنه ليس من حق الخطيب بث أفكاره وآرائه للعالم.