الكلباني يمتنع عن بث خطبة الجمعة عبر التطبيقات إمتثالًا لقرار الشئون الإسلامية
امتثالًا لقرار الدكتور ” عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ” وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بمنع بث خطبة الجمعة عبر التطبيقات والبرامج إلى العالم، قدّم الشيخ ” عادل الكلباني ” خطبته اليوم بعيدًا عن شاشات الأجهزة الإلكترونية.
تناول ” الكلباني ” ، في خطبته التي لم تتجاوز الجدران الأربعة ومكبرات الصوت بمسجد الشيخ ” عبدالمحسن المحيسن ” بإشبيليا، التذكير بصيام يوم عاشوراء، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتنوعت محاور الخطبة بالتنبيه حول القيم الإسلامية والمواقف الوعظية.
وشرع ” الكلباني ” ، في بث خطبتي الجمعة منذ أكثر من 3 سنوات عبر البرامج والتطبيقات، ولاقت الفكرة متابعين كُثُر حول العالم، ووجدت ردود أفعال جيدة.
فيما أعلن الوزير ” عبداللطيف آل الشيخ ” عن منع بث الخطب عبر البرامج التي يعج بها الفضاء الإلكتروني، الأسبوع الماضي، خلال برنامج في ” المختصر ” معللًا ذلك بأنه مخالف لتوجه الوزارة، وأنه ليس من حق الخطيب بث أفكاره وآرائه للعالم.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33217 ] نشر منذ 3 ساعات
أصبر له
شوي ويدبغك بتغربدة😂😂😂😂😂
الشاعر[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 1 ساعة
ماصرت وزير الا بعد البرمجة
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53978 ] نشر منذ 43 دقيقة
الله يهدينا لما فيه الخير وصلاح الأمه ,, آمين ,,
من الخيال[ عدد التعليقات: 79 ] نشر منذ 19 دقيقة
الله يستر علينا بس مدري وين احنا رايحين الوضع صاير ماش هذي الايام