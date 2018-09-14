” الصندوق العقاري ” يوضح إمكانية طلب القرض بعد الموافقة عليه في ” عجلها “

عادل الحربي (صدى):

أوضح الصندوق العقاري، إمكانية طلب المستفيد قرضه بعد الموافقة عليه في خدمة ” عجلها ” ، ولكن موعد اسمه يأتي بعد أشهر.

وقال أحد المواطنين في تغريدة له بموقع ” تويتر ” ، أنا يظهر لي فالاستعلام الشامل موافق عليه مدعوم لكن موعد نزول الاسم شهر 11 عام 2019 سؤالي هل أقدر أطلب القرض الآن ولا انتظر 2019 ” .

وردَّ حساب العناية بالمستفيدين على سؤاله، قائلًا : ” السبب في ظهور رسالة لديك موافقة سابقة في خدمة ” عجلها ” وذلك لأن أسمك صدرت له الموافقة سابقاً وهو الأن في قوائم المستفيدين ” .

وتابع : ” في حال صدور اسمك ولديك عقار جاهز يمكنك الإستفادة من القرض العقاري ” التمويل المدعوم ” من خلال رهن العقار وسيتم تمويلك بنسبة 70% الى 85% من قيمة عقارك بشكل دفعة واحدة من خلال إحدى الجهات التالية :-بنك البلاد، البنك العربي، البنك الأهلي، بنك الرياض، بنك الجزيرة ” .