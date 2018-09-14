كلنا أمن يحذر من خطورة تواصل الأطفال مع مجهولين عبر الإنترنت

علي القحطاني (صدى):

دعا حساب ” كلنا أمن ” على موقع ” تويتر ” ، المواطنين إلى الحرص على متابعة نشاطات الأبناء في مواقع التواصل الاجتماعي، وتحذيرهم من خطورة التواصل مع المجهولين.

وأوضح كلنا أمن، أن الأطفال يتأثروا بما يشاهدونه عبر الإنترنت ويحاول ضعاف النفوس بث الأفكار المتطرفة والإرهابية عليه، لذلك يجب التنبه إلى الأطفال.

كما ناشد المواطنين، إلى المساهمة في المحافظة على حياة أبنائهم بالإبلاغ عن مرتكبي هذه الأمور من خلال التطبيق.