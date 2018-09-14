كلنا أمن يحذر من خطورة تواصل الأطفال مع مجهولين عبر الإنترنت
دعا حساب ” كلنا أمن ” على موقع ” تويتر ” ، المواطنين إلى الحرص على متابعة نشاطات الأبناء في مواقع التواصل الاجتماعي، وتحذيرهم من خطورة التواصل مع المجهولين.
وأوضح كلنا أمن، أن الأطفال يتأثروا بما يشاهدونه عبر الإنترنت ويحاول ضعاف النفوس بث الأفكار المتطرفة والإرهابية عليه، لذلك يجب التنبه إلى الأطفال.
كما ناشد المواطنين، إلى المساهمة في المحافظة على حياة أبنائهم بالإبلاغ عن مرتكبي هذه الأمور من خلال التطبيق.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33217 ] نشر منذ 3 ساعات
لاتخاف عليهم
والله أنهم عارفين الكفت كله
وماينضحك عليهم🙂
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31140 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 401 ] نشر منذ 2 ساعتين
على كل المتطوعين ببلاش أو براتب شهرى المساعدة فى القبض على ضعاف النفوس ألتى تبث الأفكار المتطرفة والإرهابية بوسائل مواقع التواصل الاجتماعي .