مفاجأة.. الأميرة ديانا حملت من عشيق لها أثناء زواجها

لندن(صدى):

كشفت صحيفة ” صن ” البريطانية، مفاجأة عن الحياة العاطفية للأميرة الراحلة ديانا، مؤكدة أنها جمعتها علاقة حميمة بأوليفر هور صديقة زوجها الأمير تشارلز وقد حملت منه حينها.

وأوضحت الصحيفة، أن الأمير ديانا كانت على علاقة بأوليفر استمرت إلى 4 سنوات، تحديدًا في فترة تهاوي زواجها من الأمير تشارلز، وبعد وفاة والدها في عام 1992.

وقالت الصحيفة، إنها كانت مفتونة بأوليفر إلى درجة أنها هرّبت عشيقها إلى قصر كنسينغتون في صندوق سيارتها، وقد عثر عليه شبه عار خلف شجرة في أحد الممر ات وهو يمسك سيجارًا.

وأشارت إلى أن العلاقة انتهت لأن أوليفر رفض ترك زوجته وأبنائه الثلاثة، على رغم اتصالها به أكثر من 300 مرة في الليلة الواحدة عند انفصاله عنها، لا سيما أنها حملت منه، فكان عليها الإجهاض.