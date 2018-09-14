فالفيردي يعلن غياب ” آرثر ” عن لقاء أنويتا

نواف السالم(صدى):

استبعد مدرب نادي برشلونة الإسباني ” إرنستو فالفيردي ” ، البرازيلى ” آرثر ” لأسباب فنية، عن قائمة الفريق الذي يستعد لمواجهة قوية غدًا السبت، في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني على ملعب ” ريال سوسييداد ” .

وكشف ” فالفيردي ” ، عن قائمة الفريق الـ18 عقب التدريب الذي أجراه اليوم لاعبو ” الكتالوني ” ، وغاب عن القائمة ايضًا كل من المصابين ” مالكوم، دينيس سواريز، سيرجي سامبر، وكارليس ألينيا ” .

وضمت القائمة كلًا من المدافع ” توماس فيرمايلين ” ولاعب الوسط ” رافينيا ألكانتارا ” ، اللذين كانا خرجا من قائمة المباراة الماضية.

وشملت قائمة برشلونة استعدادًا لمباراة ” أنويتا ” كلًا من ” تير شتيغن، سيليسن، سيميدو، بيكيه، راكيتيتش، بوسكيتس، كوتينيو، ميسي، ديمبيلي، رافينيا، ألبا، منير، روبرتو، فيدال، أومتيتي وفيرمايلين ” .