كيم كارداشيان تكشف عن سبب مثير يبكيها يومياً!

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة الأمريكية ” كيم كارداشيان ” ، خلال إحدى البرامج التلفزيونية ، عن سبب غريب ومثير يبكيها يومياً .

وظهرت كيم برفقة شقيقتيها كورتني وكلوي كاردشيان ووالدتها كريس جينر، فقالت كورتني لكيم: ” عندما تجلسين تبدو أردافك كبيرة للغاية” ، لتردّ كريس محاولةً الدفاع عن كيم، بقولها إنّ ” التعليق لم يكن لطيفاً جداً “.

وقالت كورتني :” كيم تحب الدراما والظهور بمظهر الضحية، فأنا لم أقل أيّ شيء مسيء “.

وردّت كيم: ” لا أنا بالفعل أشعر بالضيق منها! “، مضيفةً: ” أبكي بسببها يومياً “.

وكانت كيم كشفت في تصريح سابق أن حجم مؤخرتها التي اكتسبت شهرة واسعة بفضلها، ليس حجمها الطبيعي، وإنما لجأت إلى حقنها بالكورتيزون، بهدف التخلص من الحكة المستمرة التي تعاني منها بسبب مرض الصدفية الجلدي الذي أصابها منذ فترة طويلة.