النيابة: السجن عام وغرامة 500 ألف ريال لمرتكب هذه الجريمة

نايف السالم(صدى):

أوضحت النيابة العامة، عقوبة الدخول غير المشروع لأي نظام أو موقع بقصد تهديد شخص أو ابتزازه عبر أي وسيلة تقنية أو وسائل التواصل الأجتماعي، لحمله القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان هذا الفعل مشروعًا.

وكشفت النيابة العامة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” ، أن هذا الأمر يعتبر جريمة معلوماتية ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل سنة وبغرامة تصل خمسمائة ألف ريال .