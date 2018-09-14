النيابة: السجن عام وغرامة 500 ألف ريال لمرتكب هذه الجريمة
أوضحت النيابة العامة، عقوبة الدخول غير المشروع لأي نظام أو موقع بقصد تهديد شخص أو ابتزازه عبر أي وسيلة تقنية أو وسائل التواصل الأجتماعي، لحمله القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان هذا الفعل مشروعًا.
وكشفت النيابة العامة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” ، أن هذا الأمر يعتبر جريمة معلوماتية ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل سنة وبغرامة تصل خمسمائة ألف ريال .
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 397 ] نشر منذ 1 ساعة
القرنى .
ALI[ عدد التعليقات: 148 ] نشر منذ 1 ساعة
من الروعة ما فهمت شي
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31134 ] نشر منذ 57 دقيقة
طيب زين الله يقويكم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33217 ] نشر منذ 47 دقيقة
من الروعه
منت عارف حتى تكتب
القرني هكذا تكتب
عمك القرني
وليس القرنى🙂