خطف وانتهاك عرض 5 أطفال بالإكراه داخل مقابر

القاهرة(صدى):

أقدم 3 أشخاص على خطف 5 أطفال وهتك عرضهم بالإكراه بإحدى المقابر في القاهرة .

وتفصيلا؛ كان الأطفال المعتدى عليهم يعملون في جمع القمامة والمواد المعدنية؛ لإعادة تدويرها، حيث تفاجأوا خلال ممارسة نشاطهم باختطافهم من قبل 3 أشخاص، وتم اقتيادهم إلى مكان مجهول بإحدى المقابر من قبل 5 أشخاص وقاموا بهتك عرضهم بالإكراه.

وبعد الواقعة بعدة أيام تمكن بعض جيران الأطفال وذويهم من القبض على الشبان الثلاثة، وقاموا بالانتقام منهم من خلال تجريدهم من ملابسهم وجلدهم، قبل أن يسلموهم إلى الجهات الأمنية.

وقررت نيابة السيدة زينب بالقاهرة حبس المتهمين الثلاثة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، موجهةً لهم اتهامات هتك عرض الأطفال، وخطفهم وسرقتهم، و عرض المجني عليهم على الطب الشرعي، كما طالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة؛ لبيان وجود ضحايا آخرين من عدمه.