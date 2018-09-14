هيونداي النترا 2019 أغلى 150 دولار عن موديلات 2018

سول(صدى):

تتوفر هيونداي النترا حالياً في الجيل السادس منها وتأتي بتصميم أكثر حدة عن السابق في صورة موديل 2019 بفضل النسخة المحسنة التي أطلقت في وقت سابق, وسعر السيارة في الولايات المتحدة يبدأ من 17.100 ألف دولار مما يجعلها 150 دولار أغلى من السابق .

ومقابل الزيادة المحدودة في السعر يتوفر للسيارة تجهيزات عديدة جديدة قياسية تشمل كاميرا خلفية وشاشة معلومات 5 بوصة وبلوتووث وأزرار تحكم بالصوت في عجلة القيادة ومحرك رباعي الاسطوانات بيتا سعة 2 لتر وناقل حركة مانيوال من 6 سرعات .

وسيتوفر موديل SE بناقل حركة أوتوماتيك شيفترونيك من 6 سرعات بسعر 18.100 ألف دولار وSEL ونسخة Value بسعر 19.400 و20.400 ألف دولار أما اصدار ايكو فسيتوفر بسعر 20.950 ألف دولار ويأتي بمحرك رباعي الاسطوانات T-GDi سعة 1.4 لتر بشاحن توربيني وناقل حركة ايكوشيفت ثنائي القابض من 7 سرعات.

أما نسخة النترا ليميتد فتأتي بسعر 22.600 ألف دولار والنترا سبورت مع تعليق خلفي مستقل ومحرك 1.6 لتر بقوة تفوق 200 حصان وسعر 22.400 ألف دولار للنسخة العادية و23.500 ألف دولار للنسخة بناقل أوتوماتيك مزدوج القابض.