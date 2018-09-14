اللقاء الاول لمحضري المختبرات بمدارس شمال الطائف

عبدالعزيز القثامي (صدى):

بحضور رئيس الشؤون التعليمية بمكتب شمال الطائف الاستاذ عبدالله عقاب الذيابي عقد صباح يوم الخميس اللقاء الأول لمحضري المختبرات بالمدارس ، الذي حمل عنوان ” أدوار محضري المختبر بين الواقع والمطلوب ” دار اللقاء مشرف مادة العلوم الأستاذ عبدالرحمن القثامي تضمن مناقشة عدة قضايا مهمة تتعلق بمحضري المختبر ، وكيفية إعداد السجلات والخطط وتفعيل مشروع التجربة أساس العلوم وأمور فنية من شأنها تطوير عمله وجعله فاعلاً داخل المدرسة.

والقى الاستاذ عبدالله عقاب الذيابي كلمة أكد فيها على أهمية ودور محضر المختبر وكونه ركيزة أساسية في العملية التعليمية وفي مواد العلوم بالتحديد ، وختتم اللقاء بعدة توصيات من أبرزها ضرورة الرفع بالاحتياج من خلال موقع إدارة التعليم وتوفير مايمكن توفيره من الميزانية التشغيلية الخاصة بالمدرسة.