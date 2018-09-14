غدًا.. أمطار رعدية على 5 مناطق.. ودرجات الحرار المتوقعة

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي لحالة الطقس المتوقعة على مناطق المملكة غدًا السبت.

وتوقعت الهيئة، استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة) يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.

كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق (تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية)، و تزداد نسبة الرطوبة على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة .