بالفيديو.. دنيا بطمة ترد على منتقديها بعد التخلي عن زوجها في مرضه

أماني الغامدي(صدى):

هددت الفنانة المغربية دنيا بطمة منتقديها الذين هاجموها بسبب ردة فعلها تجاه زوجها المنتج البحريني محمد الترك؛ بعد إعلانه إصابته بمرض السرطان، مبينة أنها ستكون أكثر شدة في التعامل مع المواقف.

وقالت الفنانة المغربية عبر حسابها الرسمي في ” انستغرام ” : ” كثيرون يعتبرون صمتي ضعفًا، كثيرون يعتقدون أن احترامي خوف، واليوم سأضع للاحترام وللصمت حدودًا، وعد مني وعد ” .

ووجه متابعون الفنانة دنيا الاتهامات لها بتجاهل زوجها في مرضه، خاصة مع خروجها في مقطع موثق مع حسن عاطف، لتعلن أنه أصبح المسؤول الفني والمالي عن أعمالها ثم نفت ذلك.

ورغم أنها لم تشر صراحة إلى أن عاطف حل كمدير أعمال لها بدل زوجها، لكن حسن عاطف كتب ذلك صراحة على حسابه في دسغرام، حيث عرف نفسه إدارة أعمال الفنانة دنيا بطمة، كما أنه ذكر في الفيديو معقبًا على كلام بطمة، مسؤول فني ومالي وكل شيء ” في دلالة على أنه سيستلم إدارة أعمالها، كما سبق وأشار أن له صلة قرابة بـ ” الترك ” ، حيث دعا له بالشفاء في مرضه، لافتًا إلى أن محمد الترك هو ” ابن خاله “.