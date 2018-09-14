النصر يقترح تطبيق نسب متفاوتة لرسوم اللاعبين السعوديين

نواف السالم(صدى):

عارضت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، منح أندية الدرجتين ” الممتازة والأولى ” نسخة من مسودة آلية تطبيق رسوم الـ50% على اللاعبين السعوديين، الذين تسري عقودهم قبل 25 يونيو الماضي.

واقترح ” أحمد الغامدي ” مدير الاحتراف في نادي النصر، تطبيق نسب متفاوتة، والتراجع عن النسبة الموحَّدة والمحددة بـ 50%، مؤكدًا على أنها تعد إجحافًا لبعض اللاعبين.

وقال ” الغامدي ” : لا يعقل أن يتساوى مَن يحصل على 50 مليون ريال مع مَن يحصل على مليون ريال، ولفت عدد من الحضور صعوبة طرح مقترحات في ظل عدم الإطلاع على مشروع الآلية.

جاء ذلك عقب مطالبة الدكتور ” خالد بانصر ” رئيس اللجنة، ممثلي أندية الدرجتين خلال ورشة عمل في مقر الاتحاد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، بطرح مقترحاتهم حيال كيفية تطبيق قرار الرسوم لدراستها قبل الإعلان الرسمي للآلية خلال الأسابيع المقبلة، رغم اعتذراه عن عدم إطلاعهم على المسودة.