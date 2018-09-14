إصابة مدير ” مدني البشائر ” خلال إخماد حريق غابات البلس بعسير

أبها(صدى):

تعرَّض مدير الدفاع المدني في البشائر، المقدم محيميد الحلافي، إلى الإصابة في منطقة الظهر، وذلك خلال عمله بمكافحة الحريق المندلع في غابات البلس بعسير.

وكانت الرياح قد تسببت في تأجيج النيران بين الأشجار في غابات البلس بمركز خثعم شمال منطقة عسير، بينما كانت فرق الدفاع المدني بالبشائر وبلقرن تباشر عملية السيطرة عليه.

وسقط المقدم الحلافي، في منطقة جبلية صعبة ودخل في حالة إغماء، وأصيب في منطقة الظهر، ليتم نقله إلى مستشفى البشائر العام ومن ثم نقل إلى مستشفى الملك عبدالله بيشة، وهو يتلقى حالياً جلسات العلاج الطبيعي بالمستشفى.

وتستمر فرق الدفاع المدني في عملية إخماد النيران، كما وصلت إمدادات دعم إضافية من مدني النماص لمساندة فرق الدفاع المدني بالبشائر وبلقرن.