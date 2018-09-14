بالفيديو.. المطربة ” نورهان ” تحتفل بطلاقها في سهرة خاصة

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة اللبنانية ” نورهان ” ، اليوم الجمعة، عن طلاقها من زوجها بخطوة غريبة بعض الشيء حيث احتفلت مع أصدقائها في سهرة خاصة، رقصت فيها فرحًا.

ونشرت ” المغنية اللبنانية ” مطقع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله حاملةً لافتة كُتب عليها ” طلقتو ” ، فيما حمل صديقاتها عبارات مثل ” مش من مستواي ” و ” أنا وبس أنت مين أصلًا ” و” بلا هم وبلا غم ” .

وأوضح ” الفيديو ” ، احتفال ” نورهان ” بطلاقها بتقطيع قالب حلوى كُتب عليه ” إتطلّقت ” ، والجدير بالذكر أن الأخيرة وطليقها ” عدنان ديراني ” تزوجا مدنيًا في عام 2013 بقبرص.