بالفيديو.. هؤلاء في قبضة رجال الأمن خلال أسبوع

علي القحطاني (صدى):

نشر حساب الأمن العام على موقع ” تويتر ” ، مقطع فيديو، يوثق عمل رجال الأمن خلال أسبوع، وما تم تحقيقه في معظم مناطق المملكة.

وأوضح المقطع، أن رجال الأمن أطاحوا بمواطن ومقيميْن بعد تقديمهم هدية لإعلامية خليجية، زاعمين أنها من جهة رسمية، وقد ألقي القبض عليهم في أقل من يوم بالرياض.

كما كشف المقطع، عن ضبط شاب في الطائف كان يقود دراجته بشكل يشكل خطوره على نفسه وعلى المارة.

و ضبط رجال الأمن، شاب وفتاة وهما يسرقان مركبة في الدمام، وكذلك توقيف قائد مركبة يمارس التفحيط بجوار أحد المنتزهات في جازان.