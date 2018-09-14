” تعليم الطائف ” تحقق في قضية تعرض معلم لاعتداء من قبل طالب

عبد العزيز القثامي(صدى):

أكدت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، اليوم الجمعة، أنها شكلت لجنة للتحقيق في قضية تعرض أحد المعلمين لاعتداء من قِبل طالب بإحدى المدارس الثانوية بالطائف، الثلاثاء الماضي.

وشددت ” تعليم الطائف ” ، عبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن اللجنة ستحقق في حيثيات القضية، فضًلا عن اتخاذ الإجراءات التربوية والنظامية حيالها.