” تعليم الطائف ” تحقق في قضية تعرض معلم لاعتداء من قبل طالب
أكدت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، اليوم الجمعة، أنها شكلت لجنة للتحقيق في قضية تعرض أحد المعلمين لاعتداء من قِبل طالب بإحدى المدارس الثانوية بالطائف، الثلاثاء الماضي.
وشددت ” تعليم الطائف ” ، عبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن اللجنة ستحقق في حيثيات القضية، فضًلا عن اتخاذ الإجراءات التربوية والنظامية حيالها.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33217 ] نشر منذ 3 ساعات
ياأخوان
لازم تشتركون في نوادي اللياقة
ويكون عندك خلفية
كيف تدافع عن نفسك وكيف يكون عندك سرعة أستجابة
وتتعلم المهارات القتالية
وتنشط الأدرينالين في دمك
الوقت هذا خلاص
معد ينفع فيه الا كذا
خصوصآ مع وجود الهمج هذيلن النفسيات
الي تفلتو في الشوارع وكل مكان😐