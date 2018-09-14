بالفيديو.. 5 خطوات بسيطة لكسب قلب حماتك
تعانى العديد من الزوجات من الحموات ومعاملتهن السيئة لهن، نتيجة اختلاف وجهات النظر، ولكن بعض الزوجات سيطرن على هذه القاعدة.
وعرض برنامج ” كلام البنات ” المذاع على قناة ” TeN ” ، خطوات بسيطة لكسب قلب الحماة .
ومن هذه الخطوات :
1- تقديم الهدايا
2- زيارتها باستمرار
3- الاطمئنان عليها في التليفون
4- مفاجأتها بعمل الغداء وتقديمه لها
5- مساعدتها في المهام المنزلية
6- عدم الشكوى المستمرة من الزوج أمام والدته
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10055 ] نشر منذ 4 ساعات
مع الآسف والله بعضهن لو شلعتي قلبش ودخليتها جوفه😊😂مايبين بعينها😁لكن عاملي بااللتي هي احسن واجرش مايضيع عند الله❤
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33217 ] نشر منذ 3 ساعات
أنسب حل
أصفقيها على رااااسها
خليها تفقد الذاااااكرة😂😂😂😂