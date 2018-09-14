بالفيديو.. 5 خطوات بسيطة لكسب قلب حماتك

أماني الغامدي(صدى):

تعانى العديد من الزوجات من الحموات ومعاملتهن السيئة لهن، نتيجة اختلاف وجهات النظر، ولكن بعض الزوجات سيطرن على هذه القاعدة.

وعرض برنامج ” كلام البنات ” المذاع على قناة ” TeN ” ، خطوات بسيطة لكسب قلب الحماة .

ومن هذه الخطوات :

1- تقديم الهدايا

2- زيارتها باستمرار

3- الاطمئنان عليها في التليفون

4- مفاجأتها بعمل الغداء وتقديمه لها

5- مساعدتها في المهام المنزلية

6- عدم الشكوى المستمرة من الزوج أمام والدته