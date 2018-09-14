سيسكا موسكو يقيم مبارياته بدوري الأبطال على ملعب لوجنيكي

ماجد محمد(صدى):

قرر نادي سيسكا موسكو الروسي، اليوم الجمعة، إقامة المباريات المقررة على أرضه ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب لوجنيكي.

وأكد ” سيسكا ” ، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” يويفا ” ، وافق على نقل مباريات الفريق في دوري الأبطال من ملعب ” فيب أرينا ” الذي يتسع لـ 30 ألف مشجع، إلى ملعب ” لوجنيكي ” ، الذي يتسع لـ 80 ألف مشجع.

ومن المقرر أن يواجه النادي الروسي ريال مدريد الإسباني، بتاريخ 2/10/2018م، ليلتقي بعدها روما الإيطالي وفيكتوريا بلزن التشيكي في 7 و27 من نوفمبر المقبل على الترتيب، وذلك في إطار منافسات المجموعة السابعة من البطولة الأوروبية.

جدير بالذكر، أن ملعب لوجنيكي، كان قد استضاف المباراتين الافتتاحية والنهائية لبطولة كأس العالم بروسيا 2018م منذ شهرين، حيث اختتم المونديال عليه بفوز فرنسا على كرواتيا 4/2، في يوليو الماضي.