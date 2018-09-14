بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.. النادي الأدبي بالرياض يطلق مسابقة شعرية بجوائز مالية

سعيد العجل(صدى):

أطلق النادي مسابقة شعرية إبداعية بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة العربية السعودية الذي يوافق الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري.

وقال رئيس النادي د.صالح المحمود بأن هذه المسابقة تمثل مسارا من مسارات احتفال النادي بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا، ونهدف منها إلى مشاركة الشعر والشعراء في فرحة الوطن بيومه المجيد، وتحفيز المبدعين على التفاعل مع مناسبة وطنية تاريخية نحتفل بها في كل عام.

وأكد د.المحمود بأن النادي رصد لهذه المسابقة جوائز مالية وعينية متنوعة، حيث سينال الفائز الأول ثلاثة آلاف ريال، وستتوالى الجوائز بعد ذلك، علما بأن المسابقة ستخضع للتحكيم، ويشترط فيها سلامة اللغة والإيقاع، وأن تعكس شعور الفرح والاعتزاز بالوطن العظيم في يومه المجيد.

ودعا د.المحمود المبدعين من الشعراء إلى التفاعل والمشاركة في هذه المسابقة، مبديا اعتزازه بكل النصوص التي سترد إلى النادي؛ لأنها نصوص صادقة وتعكس مشاعر نبيلة تجاه الوطن في يومه المجيد.

كما أكد رئيس النادي بأن هذه المسابقة هي مسار واحد ضمن خمسة مسارات متنوعة يعدها النادي ضمن خطته الثقافية للمشاركة في الاحتفاء والاحتفال بذكرى اليوم الوطني الثامن والثمانين لبلادنا الغالية، وسيعلن عن هذه المسارات خلال اليومين القادمين، متمنيا تفاعل المشهد والجمهور الكريم مع هذه الفعاليات.

وأكد الأستاذ عبدالرحمن الجاسر عضو مجلس الإدارة والمشرف على فعاليات اليوم الوطني بأدبي الرياض بأن الفائزين سيكرمون خلال احتفالية يقيمها النادي مساء الثلاثاء ١٥ محرم ويشمل الاحتفال نماذج من المشاركات الفائزة

و أهاب الجاسر بكل الشعراء والشاعرات من أبناء الوطن والمقيمين على أرض الوطن للمشاركة والتعبير عن مشاعرهم مؤكداً بأن كل المشاركات ستجد اهتماماً من النادي من خلال تقديمها في منابر النادي المختلفة.