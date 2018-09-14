رجل يبتز حبيبته ويهددها بنشر صورها عبر الإنترنت مقابل المال

بيروت(صدى):

شهدت منطقة برج حمود في لبنان، قيام رجل تركي الجنسية، يبلغ من العمر 34 عامًا، بابتزاز فتاة من جنسية عربية، والتشهير بسمعتها وتهديدها بنشر صورها وهي في أوضاع غير لائقة، مطالبًا إياها بمبلغ مالي كبير.

جاء ذلك وفقًا لما أكدته المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بلبنان، والتي تلقت شكوى من المدعية، بجرم تشهير بالسمعة وابتزاز بواسطة الهاتف، موضحة أنها تعرّفت على المدعى عليه في لبنان منذ سنتين، وأنها أقامت علاقة عاطفية معه عبر الهاتف.

وبيّنت الفتاة، أن الرجل استغل ذلك وأخذ لها صورًا وهي بحالة غير لائقة، وحين طلبت منه إنهاء هذه العلاقة، هدّدها بنشر صورها، مطالبًا بتسديدها له مبلغ بقيمة 300 ألف دولار، مقابل عدم نشره لتلك الصور.

ومن جانبه، نجح مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية بوحدة الشرطة القضائية اللبنانية، في توقيف المشتبه به ” تركي الجنسية ” في محلة برج حمود، وبالتحقيق معه، أقر بارتكاب الواقعة.