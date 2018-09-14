ردا على منتقديه.. مورينيو يستشهد باحصائيات ” راشفورد “

نواف السالم(صدى):

استشهد مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو، بمجموعة من الإحصائيات الدقيقة التي تُشير إلى الوقت الذي منحه لمهاجم إنجلترا ماركوس راشفورد، خلال العامين الماضيين.

حيث أعرب عدد من النقاد عن مخاوفهم من عدم مشاركة ” راشفورد ” الذي سجل هدفين في آخر مباراتين مع إنجلترا، بانتظام في تشكيلة يونايتد الأساسية في الدوري؛ وذلك في ظل اعتماد ” مورينيو ” المستمر على روميلو لوكاكو.

وعن ذلك، قال ” مورينيو ” : ” يمكنني تخيل أنني سأتعرض للانتقاد يوم الأحد؛ لعدم الدفع بماركوس لكن هذا ليس ذنبي، إنه موقوف، هذا مربك قليلاً ” .

وبدأ مورينيو بالحديث عن الاحصائيات، قائلاً: ” في موسم 2016-2017 لعب راشفورد 32 مباراة في الدوري، و11 في الدوري الأوروبي، منها المباراة النهائية بجانب ثلاث مباريات في كأس إنجلترا وست مباريات في كأس الرابطة، تتضمن المباراة النهائية بجانب مباراة كأس درع المجتمع ” .

وتابع: ” وشارك في 53 مباراة، لكن إذا أردتم عدد دقائق اللعب فقد لعب 3068 دقيقة، وإذا أردتم تقسيمها على 90 دقيقة للمباراة، فإنه لعب 34.2 مباراة كاملة في موسم 2016- 2017 ” .

واستكمل حديثه عن الاحصائيات: ” في موسم 2017-2018 لعب 35 مباراة في الدوري، و8 في دوري أبطال أوروبا، وخمس في كأس إنجلترا منها المباراة النهائية، وثلاث في كأس الرابطة ومباراة كأس السوبر الأوروبية ” .

وأضاف ” مورينيو ” : ” منذ وصولي إلى هنا، لم يخرج ولو ليوم واحد من حساباتي، إلا إذا كان موقوفًا أو مصابًا، وهو يعرف ذلك، وهذا هو المهم، من المهم لمشجعي يونايتد أن يعرفوا الحقيقة؛ لذا كنت دقيقا في هذه الأرقام ” .