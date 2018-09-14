بالفيديو.. نجم لبناني شهير يعرض الزواج على حبيبته على المسرح

أماني الغامدي(صدى):

فاجأ الفنان اللبناني أيمن زبيب حبيبته وعائلتها بعرضه الزواج عليها خلال تواجده على المسرح .

حيث أنه بعد إنتهائه من تقديم إحدى أغنياته أثناء مشاركته في برنامج ” لنا مع رابعة ” مع الاعلامية رابعة الزيات في وسط بيروت، صرح زبيب أنه بات في الـ 41 من عمره، ويريد الزواج وتأسيس عائلة، متوجهاً إلى والد حبيبته، وطلب منه يدها وسط صدمة الجميع وخجل عروسه.

وعلى أنغام ” دقوا المزاهر ” التي قدمها له نجم ” آراب أيدول ” حازم شريف، المشارك في الحلقة أيضاً، زفت العروس الى حبيبها، وتم رفعها على المسرح ، وسط تصفيق الحضور ودهشتهم.