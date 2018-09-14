لاعب الاتفاق يسجل الهدف الـ5000 في دوري المحترفين

نواف السالم(صدى):

سجل لاعب نادي الاتفاق الهدف رقم 5000 في تاريخ بطولة دوري المحترفين، خلال اليوم الأول من الجولة الثانية للدوري.

وتمكن اللاعب حسن الحبيب من تسجيل الهدف الـ5000 في الدقيقة 68 من عمر المباراة التي جمعته بالباطن أمس الخميس، والتي انتهت بفوز الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

يُذكر أن دوري الحترفين بدأ بموسم 2008-2009، ويعد هذا الموسم هو الحادي عشر في تاريخه، وفيما يلي قائمة مسجلي الأهداف الألفية في البطولة:

– الهدف الـ1000 سجله لاعب الشباب عبدالعزيز اليوسف خلال موسم 2010-2011 في شباك الفيصلي.

– الهدف الـ2000 سجله لاعب التعاون الغيني ثيرنو باه خلال موسم 2012-2013 في شباك الاتحاد.

– الهدف الـ3000 سجله لاعب نجران البرازيلي جادسون سانثوس خلال موسم 2014-2015 في شباك هجر.

– الهدف الـ4000 سجله لاعب الهلال ناصر الشمراني خلال موسم 2016-2017 في شباك الفيصلي.