بالفيديو.. الكشف عن أهمية نظام ” الإفلاس ” في دعم الاستثمار والاقتصاد

علي القحطاني(صدى):

كشف عبد الله الفوزان، مستشار التمويل والاستثمار، عن أهمية نظام ” الإفلاس ” في دعم الاستثمار والنهوض بالاقتصاد.

حيث أوضح ” الفوزان ” خلال لقائه ببرنامج ” يا هلا ” على روتانا الخليجية، أن نظام الإفلاس ليس موجها فقط لحماية حقوق الدائنين بل يسعى أيضًا للمحافظة على المدين.

وعن أهداف نظام الإفلاس، أبان أن من أبرز أهدافه المحافظة على بعض الكيانات الاقتصادية من الزوال؛ بسبب وجود إخفاق في حجم السيولة حيث يساهم في إيجاد خطط معينة تساعد الدائنين في الحصول على الكثير من مستحقاتهم.

يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد أقرَّ نظام الإفلاس في فبراير الماضي، والذي يهدف إلى تنظيم إجراءات الإفلاس، والتي تتمثل في: ” التسوية الوقائية، إعادة التنظيم المالي، التصفية، التسوية الوقائية لصغار المدينين، إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، التصفية لصغار المدينين، والتصفية الإدارية ” .