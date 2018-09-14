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المالكي: استشهاد طيار ومساعده أثناء قيامهما بمهامهما في مكافحة الإرهاب

المالكي: استشهاد طيار ومساعده أثناء قيامهما بمهامهما في مكافحة الإرهاب
فهمي محمد(صدى):

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف ” تحالف دعم الشرعية في اليمن ” العقيد الركن تركي المالكي، أنه وفي تمام الساعة الثامنة وعشرين دقيقة (0820) من يوم الجمعة 4 / 1 / 1440هـ، الموافق 14 / 9 / 2018م، تعرضت إحدى طائرات التحالف العمودية التابعة للقوات البرية الملكية السعودية لخلل فني، تسبب في سقوطها واستشهاد الطيار ومساعده ـ رحمهما الله ـ وذلك أثناء قيامهما بمهامهما في مكافحة الإرهاب والتهريب في محافظة المهرة في اليمن.


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