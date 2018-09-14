حساب المواطن: الدعم يشمل فرق الزيادة في تغير أسعار الوقود

علي القحطاني(صدى):

أجاب برنامج ” حساب المواطن ” ، على استفسار أحد المواطنين، عبر حساب خدمة العملاء على ” تويتر ” ، ومفاده: ” يعني هذا دعم الكهرباء، هل دعم البنزين بيجي إن شاء الله ؟ ” .

وأوضح حساب المواطن، أنه منذ انطلاق البرنامج، يتم تعويض المستفيدين عن فرق الزيادة في تغير أسعار الكهرباء بعد تصحيحها، وذلك بناءً على معدل استهلاك الأسر في فصل الصيف.

وأكد البرنامج، أن الدعم يشمل أيضًا فرق الزيادة في تغير أسعار الوقود، وتأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات، وكذلك الأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية.