مصرع 3 جنود و 4 إرهابيين في عملية أمنية شمال غربي باكستان
لقي ثلاثة جنود من رجال الجيش الباكستاني وأربعة مسلحين من العناصر الإرهابية مصرعهم خلال تبادل إطلاق النار بين الطرفين جرى في منطقة وزيرستان شمال غربي باكستان .
وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أن فرقة من قوات الجيش نفذت عملية ضد عناصر إرهابية في وزيرستان بناء على معلومات استخباراتية .
وأضاف أن أربعة إرهابيين كانوا في تلك المنطقة ورفضوا الاستسلام وأطلقوا النار على قوات الجيش ما أدى إلى مقتل ثلاثة جنود، فيما تمكنت قوات الجيش من القضاء على الإرهابيين الأربعة .
كما أوضح أن قوات الجيش قامت بتمشيط تلك المنطقة للتأكد من خلوها من الإرهابيين .
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