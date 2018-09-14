مصرع 3 جنود و 4 إرهابيين في عملية أمنية شمال غربي باكستان

إسلام آباد(صدى):

لقي ثلاثة جنود من رجال الجيش الباكستاني وأربعة مسلحين من العناصر الإرهابية مصرعهم خلال تبادل إطلاق النار بين الطرفين جرى في منطقة وزيرستان شمال غربي باكستان .

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أن فرقة من قوات الجيش نفذت عملية ضد عناصر إرهابية في وزيرستان بناء على معلومات استخباراتية .

وأضاف أن أربعة إرهابيين كانوا في تلك المنطقة ورفضوا الاستسلام وأطلقوا النار على قوات الجيش ما أدى إلى مقتل ثلاثة جنود، فيما تمكنت قوات الجيش من القضاء على الإرهابيين الأربعة .

كما أوضح أن قوات الجيش قامت بتمشيط تلك المنطقة للتأكد من خلوها من الإرهابيين .